Gibt es doch noch eine Weltfußballer-Wahl?

Die Hoffnung der Fußballstars auf die begehrte Auszeichung des FIFA-Weltfußballers lebt. Nach der Absage der ursprünglich am 21. September geplanten Gala in Mailand ist es weiter möglich, dass die Preise vergeben werden, wie ein FIFA-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Wir prüfen verschiedene Optionen, in welcher Form wir etwas durchführen würden.“