Corona-Fall bei Sevilla! Wackelt EL-Hit gegen Rom?

Was sicher scheint: Der besagte Spieler wird nicht beim EL-Hit dabei sein. Sevilla trifft im Achtelfinale der Europa League am 6. August in Duisburg auf AS Roma. Das Achtelfinale zwischen den beiden Klubs wird in nur einem Spiel entschieden, weil das Hinspiel im März wegen der Coronavirus-Pandemie nicht mehr ausgetragen wurde