Universal bringt Filme schneller in Online-Verleih

Während Kinos geschlossen blieben, schoben viele Studios den Start ihrer potenziellen Blockbuster auf. Universal brachte stattdessen seinen Animationsfilm „Trolls World Tour“ im Frühjahr direkt in den Online-Verleih. Das zahlte sich aus: In drei Wochen spielte der Film allein am US-Markt knapp 100 Millionen Dollar ein. Der Chef des Konzerns NBCUniversal, Jeff Shell, machte daraufhin eine weitreichende Ankündigung: „Wir gehen davon aus, dass wir Filme in beiden Formaten veröffentlichen werden, wenn die Kinos wieder öffnen.“ Der Filmtheater-Betreiber AMC, zu dem die UCI-Kinos gehören, kündigte daraufhin an, gar keine Streifen des Studios mehr zu zeigen.