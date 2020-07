5G-Gegner drängen Bürgermeister zu Netzumbau

Seit einiger Zeit sendeten radikale 5G-Gegner Schimmelbriefe an Gemeindevertreter. Neben kruden Theorien, denen zufolge COVID-19 etwa ein Ablenkungsmanöver für 5G sein soll, beinhalteten diese auch Forderungen nach Gemeinderatsbeschlüssen gegen den Um- bzw. Ausbau von 5G-Mobilfunkstationen, so das FMK in einer Aussendung. In manchen Schreiben wird demnach auch ausgeführt, wie Gemeinden rechtlich vorzugehen hätten.