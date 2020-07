Wer will uns? Testgegner gesucht!

Zwei internationale Kaliber hat der Sportdirektor an Land gezogen. So testet Sturm gegen Ferencvaros Budapest (8.8.) und Slavia Prag (15.8). „Insgesamt wollen wir fünf Tests bestreiten, drei davon gegen internationale Gegner“, sagt Schicker, der mit dem Klub in Bad Waltersdorf auch ein fünftägiges Trainingslager samt Teambuilding (10. - 15. 8.) absolvieren wird.

Später Start

Sturm legt am 1. August mit dem Training los, Hartberg erst am 10. 8. Was die Suche nach Gegnern eine Spur schwerer macht. Fix sind bislang Probegalopps gegen Lafnitz und Gnas. „Wir sind mit IFCS im intensiven Austausch“, sagt Jürgen Säumel, Hartbergs Mann für die Testspiel-Organisation.