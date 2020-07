Wie konnte es so weit kommen, Frau Wiener?

Also geben Sie der Pandemie die Schuld?

Ohne Corona hätten wir sicher nicht Insolvenz angemeldet, so einfach ist das. Aber natürlich gab es in den letzten 30 Jahren auch ohne Corona Ups and Downs. Tatsache ist, dass wir vom frischen, ökologischen und handwerklichen Kochen, von der Dienstleistung und von großen Buffets gelebt haben. Wir sind keine AG, die einfach mal ein paar Millionen Euro Verlust abschreiben und weniger Dividende ausschütten kann. Wir konnten auch nicht ewig frisches Geld reinpumpen und darauf hoffen, dass es schon irgendwer zahlen wird. Deshalb habe ich mitentschieden, dass wir Insolvenz anmelden, weil wir nicht mehr daran geglaubt haben, dass wir alles kompensieren können, was wir dieses Jahr verloren haben. Wesentlich war aber meine Einschätzung der Zukunft: Glaube ich, dass Corona überstanden ist und wir demnächst zu normalen Verhältnissen zurückkehren werden? Die Antwort war: Nein.