Fix: Marquez gibt Blitz-Comeback mit „Titan-Arm“

Das so rasch mögliche Comback kam auch für das Honda-Werksteam des 27-Jährigen überraschend. „Hondas klare Position war zunächst, dieses Rennen auszulassen und es in Brno zu versuchen“, erklärte Team-Manager Alberto Puig in einer Stellungnahme. Nach den Informationen durch die Ärzte sei man aber zu einer Übereinkunft gekommen, sagte Puig. „Er wird es am Samstag versuchen und abhängig davon, wie er sich dann fühlt, wird er am Sonntag starten. Aber wir wollen, dass er am Samstag testet, ob er wirklich eine Renndistanz durchhält.“ Die Dinge hätten sich seit Sonntag so rasant entwickelt, betonte der Ex-Rennfahrer. „Wir sind ehrlich überrascht.“