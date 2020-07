Mega-Deal: Deutsches Supertalent mit Chelsea einig

Eine Einigung zwischen Bayer und Chelsea stehe aber noch aus. Die Werkself hatte zuletzt verlauten lassen, sein Offensivjuwel zwei Jahre vor Vertragsablauf nur für 100 Millionen Euro ziehen lassen zu wollen. Europa-League-Sieger Chelsea soll jedoch mit einem 80-Millionen-Angebot in die Verhandlungen gehen wollen, die nach dem Saisonende in England in die heiße Phase gehen sollen.