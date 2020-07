„Benvenuto!“ Rapid-Kapitän Schwab erstmals Papa

Stefan Schwab wurde am Samstagabend Vater eines 51 cm großen, gesunden Buben. „Er ist in Salzburg in der Nähe zu unseren Familien auf die Welt gekommen. Alle sind wohlauf“, verrät der Rapid-Kapitän.„Wir sind mächtig stolz auf unseren Junior und freuen uns auf das Abenteuer als Familie.“