Grandios! Thiem holt Titel-Doppel in Berlin

Es war Thiems 28. und letztes Match in der Corona-Pause der ATP-Tour, deren Wiederaufnahme für 14. August vorgesehen ist. Der 26-Jährige holte in dieser Phase binnen gut drei Wochen vier Titel - auf Sand bei den Austrian Pro Series in der Südstadt und auf der Adria-Tour in Belgrad als auch eben nun in der abgelaufenen Woche in Berlin. Beim „Thiem‘s 7“ in Kitzbühel unterlag Thiem im Finale dem Russen Andrej Rublew. Beim „Ultimate Tennis Showdown“ (UTS) in Biot bei Nizza war er nur sporadisch dabei.