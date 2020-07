Hungaroring: Ferrari ist bereit, Bullen verärgert

„Haben verstanden, welche Rolle Ferrari spielt“

Das alles ist im sogenannten Concorde Agreement verankert. Dieses Abkommen läuft mit Ende der Saison aus. Wie am Rande des Ungarn-Grand-Prix durchsickerte, steht das neue aber nun kurz vor dem Abschluss. So bekannte sich auch Mattia Binotto in Budapest: „Was Ferrari betrifft, sind wir bereit zu unterschreiben. Ich glaube, das ist wichtig für die Zukunft.“ Binotto betonte, dass die Formel 1 verstanden habe, welch wichtige Rolle Ferrari in der Königsklasse spiele. „Für uns war das der Knackpunkt.“ Trotzdem muss man, was die langjährigen Sonderzahlungen betrifft, wohl finanzielle Abstriche machen.