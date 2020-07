Wanderung entlang der 380-kV-Trasse

Vier Tage lang, entlang der 380-kV-Freileitungstrasse,wandern die Gegner des Projekts. Der Start erfolgte am Freitagvormittag beim Umspannwerk in Elixhausen. Bis dorthin wurde vor einigen Jahren der erste Teil der Freileitung von Oberösterreich bis nach Salzburg errichtet. Am Montag wollen die Aktivisten dann St. Johann im Pongau erreicht haben und so auf ihre Forderungen aufmerksam machen.