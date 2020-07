„Phase nach Sommer wird große Herausforderung“

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Freitag Auskunft zur aktuellen Corona-Lage in Österreich gegeben. „Wir sind derzeit in der Phase 3 - die Phase der Stabilisierung nach den Öffnungsschritten. Nun geht es darum, dass wir uns intensiv auf den Herbst vorbereiten“, so Anschober. „Die Phase nach dem Sommer wird eine große Herausforderung.“ Anschober kündigte in Vorbereitung darauf einen 17-Punkte-Aktionsplan an.