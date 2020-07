Israels Regierung plant Wochenend-Lockdowns

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus war zuvor in Israel auf ein Rekordhoch gestiegen. Dem Gesundheitsministerium zufolge waren am Mittwoch 1780 Fälle gemeldet worden. Getestet wurden an dem Tag 25.997 Menschen, die Ansteckungsquote war mit rund sieben Prozent ebenfalls so hoch wie nie zuvor. Die neuen Maßnahmen, darunter auch Versammlungsbeschränkungen, so berichtet die Nachrichtenseite „Ynet“, sollen die Ausbreitung des Virus verhindern. Das Kabinett soll am Donnerstagabend zusammenkommen, um über weitere Schritte zu entscheiden.