„Schwaches Team!“ Barca-Star Messi schlägt Alarm

Jetzt gilt die volle Konzentration der Champions League. Am 8. August steigt das Rückspiel im Achtelfinale gegen Napoli. Das Hinspiel endete 1:1. Messi schlägt Alarm: „Wenn wir so spielen, werden wir gegen Neapel verlieren!“ Wenn man um den Titel mitkämpfen wolle, müsse sich viel ändern. „Wir müssen von null starten in der Champions League und uns selbst die Schuld geben, was schiefgelaufen ist.“ Überraschend deutliche Worte des Ausnahmekönners …