Liverpool-„Juwel“ bekommt keine Meister-Medaille

In der aktuellen Spielzeit kam Elliott auf zwei Kurzeinsätze in der Premier League. Meist war er in Liverpool für die U23 aktiv. Eine Premier-League-Medaille erhalten jedoch nur die Spieler, die zumindest fünfmal in der Saison für den Klub aufliefen. So lautet das Regulativ in England. Nach der 1:2-Niederlage der „Reds“ gegen Arsenal, bei der der Jungstar nicht zum Einsatz kam, steht zwei Runde vor Schluss fest, dass er diese Marke nicht mehr erreichen kann.