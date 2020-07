Steyr stellt erste Geburtsurkunde mit „inter“ aus

Arbeitsgruppe erstellt neuen Erlass

Das Innenministerium gab am Donnerstag eine Stellungnahme ab, wonach es sich bei dem Eintrag um die Umsetzung in einem Einzelfall handelt. Eine generelle Handlungsanleitung werde die Arbeitsgruppe zu Personenstandsfragen zeitnah erstellen. Das Innen- und das Sozialministerium arbeiten einem Sprecher des Innenministeriums derzeit an einem neuen Erlass zum Umgang der Behörden mit dem Geschlechtseintrag in offiziellen Dokumenten.