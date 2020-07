A1 und Drei drehen an der Preisschraube

Die Preiserhöhung bei A1 ist unter anderem im „LTE Forum“ Thema und tritt am 1. September in Kraft. Betroffene Kunden haben durch die einseitige Verteuerung ein Sonderkündigungsrecht, können also unabhängig von der Restvertragsdauer kündigen. Diese Möglichkeit besteht bis 31. August.