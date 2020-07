Corona-Sünder Jovic darf nicht mit Real trainieren

Real Madrid-Stürmer Luka Jovic befindet sich in häuslicher Quarantäne, nachdem ein enger Freund positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wie die Sportsendung „Jugones“ im TV-Sender La Sexta am Donnerstag berichtete. Ein erster Corona-Test sei negativ ausgefallen, in den kommenden Tagen soll ein weiterer folgen. Trotzdem befindet sich der Serbe derzeit in Selbstisolation,