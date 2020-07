Blitz trifft 16-jährigen Goalie auf der Halskette

Das ganze geschah am Montag in der Kleinstadt Orejowo-Zuyewo, wenige Stunden von Moskau entfernt. Der junge Torhüter wollte gerade den Ball kicken, als er vom Blitz erwischt wurde und zwar genau auf seiner Halskette. In von der Mannschaft bereitgestellten Videos kann man auch den genauen Zeitpunkt des Blitzeinschlags feststellen, schreibt „eurosport.it“.