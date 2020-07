England-Legionär Weimann mit Coronavirus infiziert

Der Anruf kam am Abend vor einem Testspiel: „Andi, du bist positiv!“ Ex-Rapidler Andreas Weimann, derzeit bei Bristol City in der zweiten englischen Liga, konnte es kaum glauben, fühlte sich topfit, zeigte keine Symptome. „Außerdem hatte im ganzen Klub und auch in meiner Familie sonst niemand Corona - ich wüsste nicht, wo ich mich da infiziert haben soll“, grübelt der 28-Jährige.