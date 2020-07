Freigabe erteilt: Bayern-Star kurz vor Abschied?

Umfeld reagiert

Das Umfeld des Spaniers reagierte gegenüber „Goal“ mit Unverständnis auf diese Gerüchte: „Wenn das stimmt, was in den vergangenen Jahren so alles über Javi gesagt und geschrieben wurde, wäre er schon längst nicht mehr hier!“ Der Verein und der Defensivmann sollen sich noch gar nicht zusammengesetzt haben, um über die Zukunft zu sprechen, heißt es.