Der einmalige Traum des „Rennradlmadls“

2017 folgte der gemeinsame Umzug ins Ländle, wo die Liebe zum Rennradfahren weiterwuchs. Und auch die Distanzen. „Meine erste 100-Kilometer-Tour war ein Meilenstein“, sagt Anna, die ihre Radreisen fortan auch in einem Blog dokumentierte. Immer längere Touren folgten. Schließlich reifte der Entschluss gemeinsam mit der deutschen Rad-Bloggerin Lisa Brunnbauer bei der „Race around Austria“-Challenge an den Start zu gehen. Ein Start, der nach dem Rückzug von Brunnbauer für Wolkan nur kurz in Frage stand. „Zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon so viel Herzblut in dieses Projekt investiert, dass ich mich recht rasch dazu entschied es allein zu probieren“, sagt Anna. „Zumal ich ein großartiges Betreuerteam rund um meinen Freund Thomas dabeihaben werde.“