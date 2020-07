Dieses Alaba-Traumtor ebnete Bayern Weg zum Double

„Heute will ich einmal feiern“

Mit diesem Traumtor ließ Alaba Leverkusen-Keeper Hradecky keine Chance und brachte die Bayern auf die Siegerstraße. Am Ende hieß es 4:2. Das Double für den deutschen Topklub war somit perfekt. Ob Alaba bei den Bayern verlängern wird? „Heute will ich einmal feiern“, lautete seine Antwort.