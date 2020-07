Georg Zellhofer neuer Sportdirektor bei St. Pölten

Georg Zellhofer ist am Donnerstagabend zum Sportdirektor des SKN St. Pölten bestellt worden. Das teilte der Bundesligist am Freitag mit. Der gebürtige Niederösterreicher (59), der in dieser Funktion zuletzt schon beim SCR Altach tätig war, unterschrieb einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre und soll zukünftig den gesamten sportlichen Bereich verantworten.