Suttner verlässt Düsseldorf in Richtung Österreich

Der Vertrag des Verteidigers werde nicht verlängert, gab der Klub am Donnerstag bekannt. Suttner ziehe es zurück in seine österreichische Heimat, so die Fortuna weiter. Zu welchem Klub der ehemalige Austria-Wien-Spieler wechselt, blieb aber offen. Der Abgang seines Landsmanns Kevin Stöger aus Düsseldorf stand schon länger fest.