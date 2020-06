Corona ließ Todesrate in Österreich leicht steigen

Besonders die Zahl der Todesfälle in der Altersgruppe ab 65 Jahren lag höher als in den Prognosen. So hat es in Österreich vom 6. Bis 12. April 2020 1545 Todesfälle in dieser Altersgruppe gegeben. Die ursprüngliche Erwartung für diesen Zeitraum wäre aber zwischen 1272 und 1462 gelegen. In einer Prozentzahl lässt sich die Übersterblichkeit in Österreich insgesamt nicht festmachen, sagte Himpele. Die Todeszahlen schwanken historisch in den einzelnen Kalenderwochen und Jahren „extrem stark“, erläuterte der Experte.