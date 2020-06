Wurz: „Ich hab mir fast in die Hose gemacht“

Neben dem Herrn Papa sammelte der kleine Alex, der mit einem fünften Platz (1999) später das zweitbeste österreichische Ergebnis in der Ringgeschichte einfahren sollte,in den 80ern erste Eindrücke am alten Ö-Ring - in der Turbo-Ära! „Das war so laut, da hab ich mir fast in die Hose gemacht!“