Sommer daheim in Niederösterreich genießen

„Mit 40.000 Arbeitsplätzen im Land ist die Tourismus- und Gastronomiebranche ein wichtiger Jobmotor. Im Vorjahr wurden fast 40 Millionen Tagesausflüge in unser Bundesland gezählt. Um nach der Gesundheitskrise die betroffenen Betriebe nun zu unterstützen, stellen wir die Sommerkampagne 2020 der Volkspartei Niederösterreich unter das Motto ‚Diesen Sommer genießen wir daheim in Niederösterreich‘. Wir wollen dabei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern die vielen Vorzüge, die Urlaube oder Ausflüge im Land bieten, näherbringen. Dabei setzt sich unsere heurige Kampagne aus drei Teilen zusammen: Schaukastenplakate, Verteilmaterialien und ein Gewinnspiel“, so Ebner. Über die vielen Aktivitäten im Land informiert die Aktionsseite sommer-in-noe.at