Sorge bei Ring-Gegner: Spielberg als „Ischgl 2“

„Ich bin nicht ängstlich, aber das muss ich mir nicht geben“, fuhr er fort und kündigte an, dass er Einkäufe in der Region in den kommenden Wochen vermeiden will. „Da kommen ja nicht nur die Teams, sondern auch Touristen, die die Abstandsregeln nicht einhalten“, meinte er. Skeptisch sei er auch, weil das Projekt Spielberg das Gesundheits- und Sicherheitskonzept nicht öffentlich machen wolle: „Das ist eisern unter Verschluss. Ich glaube daher nicht an die Großartigkeit dieses Konzepts. Die haben offenbar etwas zu verbergen“, so sein Verdacht.