Nach Streit: FC Bayern holt nächstes TSG-Talent

Der Spitzenklub stattet das 17-jährige „Juwel“ mit einem Dreijahresvertrag aus. Der Kicker aus Gambia, der mit 10 Jahren als Flüchtling nach Deutschland kam, soll in Zukunft auf der rechten Seite ordentlich Dampf machen. In der abgebrochenen Junioren-Saison kam er auf 19 Einsätze in der U17 und auf zwei in der U19 von Hoffenheim.