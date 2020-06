Holz für Ikea-Sitzmöbel aus illegaler Herkunft?

Direktverkauf an Konzern?

2018 sollen von der Firma rund insgesamt 3800 Tonnen Holz an einen Ikea-Produzenten in Rumänien verkauft worden sein, ein Teil davon stamme aus den Karpaten. Die Firma in Rumänien stellt als einer von rund 1800 Zulieferern mehrere Sitzmöbel aus Holz für Ikea her, der Rechercheplattform vorliegende Zolldaten würden zudem beweisen, dass ein kleinerer Teil der Produktion auch direkt an Ikea verkauft worden sei.