Obst und Gemüse nach den vier Jahreszeiten

Ob Äpfel, Birnen oder Rhabarber, Feldsalat, Grünkohl bzw. Spargel - eine reichhaltige Palette an heimischem Obst und Gemüse sorgt für tägliche Abwechslung auf unserem Speiseplan. Wenn Sie mit regionalen Lebensmitteln kochen, die auch in der entsprechenden Jahreszeit geerntet werden, kommen Sie in den Genuss reifer Früchte und Gemüsesorten, die voll im Geschmack und besonders reich an wertvollen Vitaminen sind. Im Sommer haben wir die größte Auswahl, doch auch von Oktober bis März hat die Natur so einiges zu bieten: Das Angebot reicht von Vogerlsalat über Grünkohl bis hin zu roten Rüben. Und manch Obst und Gemüse ist bei richtiger Lagerung das ganze Jahr über haltbar und damit auch in österreichischer Qualität verfügbar.