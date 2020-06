Kurz: Ja zu EU-Hilfen, aber nicht um jeden Preis

Die EU-Hilfen müssten in die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit wie Ökologisierung und Digitalisierung und nicht in „rückwärtsgewandte Investitionen“ fließen, so Kurz. Insbesondere Ideen in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen, Reisegutscheine oder Bankenrettung erteilte er eine Absage. Zum Verhältnis Kredite und Subventionen wollte sich der Kanzler nicht in die Karten schauen lassen: „Es ist ein Gesamtpaket.“