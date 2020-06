Corona-Gipfel: Merkel redet Kollegen ins Gewissen

Maas: „Können uns aus Krise nicht heraussparen“

Schallenbergs deutscher Amtskollege Heiko Maas machte bei einem Besuch in Wien den Standpunkt unserer Nachbarn einmal mehr klar: „Wir können uns aus dieser Krise nicht heraussparen. Wir müssen Geld in die Herausforderungen der Zukunft investieren, nicht in die Probleme der Vergangenheit.“ Deutschland wolle „mit mutigen und solidarischen Schritten, in einer Dimension, die wir so noch nicht gekannt haben“, jene Länder unterstützen, die besonders hart von der Pandemie getroffen wurden.