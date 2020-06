Vermögenssteuer: Für die ÖVP ein Tabu!

„Selbstverständlich wird es einen Beitrag der Millionäre geben müssen, wenn es einmal so weit ist. Und das wird noch in dieser Legislaturperiode sein“, sagte der Vizekanzler am Dienstagabend in der „ZiB 2“. Es war nicht das erste Mal, dass der Grünen-Chef dieses Thema aufs Tapet gebracht hatte. Doch auch wenn Kogler sich dabei ohnehin sehr vorsichtig gibt und durchblicken lässt, dass das Thema keine akute Dringlichkeit aufweist, ist die Chance auf Verwirklichung gleich null.