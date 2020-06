Rapid und die neue Stärke bei der „Rauferei“

Auch wenn Rapids Sieg - nicht nur wegen Wiesingers Blackout beim Goldtor von Fountas - natürlich glücklich war. „Wir brauchen uns für den Sieg nicht zu schämen“, so Goalie Knoflach, der zum zweiten Mal die Null hielt. „Der LASK kommt über hohe Bälle, die Standards, war optisch überlegen, das hat aber wilder ausgeschaut, als es war“, befand auch Trainer Didi Kühbauer. „Wir haben fast nichts zugelassen.“ Ein Verdienst der Not-Abwehr rund um Ljubicic. „Mir taugt am meisten, dass wir als Team agieren, sich jeder für jeden reinhaut“, schwärmte Barisic. „So können wir auch die vielen Ausfälle kompensieren und dennoch Schlüsselspieler auf der Bank lassen.“ Wie eben Fountas. „Wennst mit ihm nachlegen kannst, ist es ein Luxus“, so Barisic.