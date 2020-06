Alpaka-Halter distanzieren sich von Tierqual

Um ein Alpaka in möglichst kurzer Zeit verletzungsfrei zu scheren, müsse man es am Boden fixieren, so der Experte. "Die Besitzer und Bezugspersonen der Tiere sind dabei immer anwesend. Alpakas können unter Anwendung dieser Technik nahezu stressfrei geschoren werden. Beinahe 90 Prozent der Tiere zeigen keinerlei Reaktion auf das Fixieren. Das Geräusch der Schermaschine selbst ist dann der Auslöser für eine Stressreaktion bei etwa 30 Prozent der Tiere." Es sei außerdem eine Studie der veterinärmedizinischen Universität Wien zur Beurteilung der Stressreaktionen von Alpakas während der Schur unter anderem an seinem Hof durchgeführt worden: "Nachgewiesen wurde ein geringer Anstieg des Cortisolspiegels bei artgerechter Schur."