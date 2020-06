Rassistischer VW-Spot ohne personelle Konsequenzen

Was folgte, waren erneut Aussagen der Kategorie „sozial erwünscht“: „Auch im Namen des Vorstands möchte ich in aller Form dafür um Entschuldigung bitten, dass wir durch mangelnde interkulturelle Sensibilität Menschen verletzt haben“, erklärte Werner. „Hier wurde gegen Werte verstoßen, für die Volkswagen steht.“ Als Konsequenz will Volkswagen unter anderem ein unabhängiges „Ethik Board“ aus Experten einrichten, das die Werbebotschaften auf sensible Themen durchleuchten soll. Bravo. In dem Fall hätte vielleicht gesunder Menschenverstand gereicht.