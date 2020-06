„Frechheit, Schande!“ Rot-Sünder platzt der Kragen

Nach dem Spiel schoss Hübner gegen seinen Gegenspieler. „Mein Arm ist an meinem Körper, er zieht meinen Arm nach oben in sein Gesicht. Das ist eine ganz große Schande, was Ayhan macht“, schimpft der Rot-Sünder gegenüber Sky. „Das nimmt mir den Spaß am Fußball. Was er daraus macht, ist für mich eine Frechheit, eine Schande.“