Splitter im Auge! Eigene Fans „steinigten“ Bus

Böse Erinnerungen

Wie die „Bild“ berichtete. wurden bei Weigl böse Erinnerungen wach. Er war auch damals mit dabei, als der Teambus des BVB am 11. April 2017 fast in die Luft gesprengt wurde. Der Anschlag von damals wurde geklärt, de Täter sitzt im Gefängnis. Jetzt will der Fußballklub Benfica den Behörden helfen, die Täter auszuforschen, wie die Lissaboner in einem Klub-Statement klarstellten.