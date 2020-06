Seekirchen-Talent bald unter Schwabs Fittichen

Am Donnerstagvormittag war Roland Schwab mit seinem kleineren Töchterl noch am Spielplatz in Mondsee, ließ auch die verlorene Rapid-Partie gegen die Fußball-Bullen vom Vortag Revue passieren. „Familiär bedingt bin ich natürlich im Lager von Stefan“, half das Daumendrücken für den (von ihm auch beratenen) Bruder und Kapitän der vom Verletzungspech verfolgten Grün-Weißen allerdings nichts. Abends war beim Linz-Steg-Meistertrainer wieder alles Volleyball, ging es mit ein paar „seiner“ Mädels in die Halle.