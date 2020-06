„Schlangen-Schock“ im Kindergarten

Große Augen machten kleine Kinder zu Mittag in der Landeshauptstadt: Eine Schlange verirrte sich in ihren Kindergarten – und sie durften die tierische Rettungsaktion aus nächster Nähe miterleben. Aufgefallen ist die Äskulapnatter einer Pädagogin, als das Tier gerade aus einem Baumloch herausblickte. Der Kindergarten verständigte danach sofort die Feuerwehr. Kampflos wollte die Schlange ihr Versteck aber nicht aufgeben, wehrte sich anfangs gegen die Versuche, sie aus dem Loch zu bekommen. „Wir konnten sie dann aber überzeugen und unverletzt in den nahen Wald bringen“, schildert ein Feuerwehrmann. Die Kinder, die aus sicherer Entfernung das Geschehen beobachteten, waren begeistert und klatschten beim Abtransport der ungiftigen Schlange Beifall.