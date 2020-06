Trächtiger Elefant fraß Ananas mit Böller - tot

In Indien hat eine trächtige Elefantendame (Video oben) vergangene Woche eine mit einem Böller gefüllte Ananas gefressen und ist an den Folgen gestorben. Der Feuerwerkskörper sei im Maul des Dickhäuters explodiert, sagte am MIttwoch der Chef der örtlichen Wildtierbehörde im südlichen Bundesstaat Kerala, Surendrakumar.