Model Barbara Meier plaudert Babygeschlecht aus

Auch der Tag der Geburt ist von dem Paar, das vorigen Sommer in Venedig geheiratet hat, bereits durchgeplant. Barbara Meier: „Klemens will mit in den Kreißsaal. Ich finde es schön, wenn er den ersten Moment unseres Kindes miterlebt. Männer können in der Schwangerschaft ja wenig aktiv teilhaben. Ich rede zum Beispiel viel mit dem Baby, wenn ich alleine bin. Natürlich kann er auch mit dem Baby durch meinen Bauch reden, aber da höre ich ja mit.“