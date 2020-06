Trotz Corona! Russische Liga wird fortgesetzt

Russlands Premjer-Liga beginnt trotz weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen am 19. Juni wieder mit dem Spielbetrieb. Das teilte Vize-Regierungschef Dmitri Tschernyschenko am Dienstag in Moskau mit. „Auf dem Fußball liegt immer eine besondere Aufmerksamkeit und vor allem auf der nationalen Meisterschaft“, sagte Tschernyschenko laut der Staatsagentur TASS.