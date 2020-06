SP-Stadtrat beschimpfte Jugendliche: „Parasiten“

„Das ist ein parasitäres Verhalten, und dabei bleibe ich.“ Alfred Gruber verteidigt im „Krone“-Gespräch seinen Sager über Jugendliche, der bei der Gemeinderatssitzung in Pressbaum für riesige Aufregung gesorgt hatte. Auslöser war eine 3000-Euro-Förderung für den Jugendverein, die in das Vereinshaus fließen soll. Dieses befindet sich ebenso wie das 3700 Quadratmeter große Grundstück in Gemeindebesitz, der Verein muss die Betriebskosten dafür zahlen. „Im Verein sind aber großteils VP-Jünger, der Obmann sitzt sogar im Gemeinderat“, ärgert sich Gruber, der die Subvention als Parteienförderung sieht. „Das lassen wir prüfen!“