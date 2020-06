Favre zeigt sich unwissend nach Sancho-Protest

Obwohl die ganze Welt darüber spricht, will Lucien Favre, der Schweizer Coach der Dortmunder, nichts über den Protest seines Spielers Jadon Sancho (20) gegen die tödliche Polizegewalt in den USA sagen. Er habe nichts gesehen, sagt er, er weiß nicht, wie es dazu kam. Und, wie er hinzufügte, „Ich weiß auch nicht, warum er das gemacht hat, ich kann das nicht beurteilen“. Die in den Internet-Foren vieldiskutierte und vielkritisierte Aussage des BVB-Coachs sehen Sie hier im Video oben.