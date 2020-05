Rapid: Nichts zum Fürchten, aber viel zum Jubeln!

Vielmehr machte Rapids Topscorer Taxi Fountas dort weiter, wo er im letzten Match am 7. März beim 2:2 in Wolfsberg aufgehört hatte - 1:0 (18.)! Ehe Thomas Murg per Freistoß aus 18 m auf 2:0 (26.) erhöhte, vor der Pause an der Innenstange scheiterte. Rapid drückte weiter, spielte viele Chancen heraus, letztlich machte Joker Ercan Kara per Hammer vom „16er“ gegen seinen Ex-Klub den Deckel drauf.