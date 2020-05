Favre zu Matthäus: „Unglaublich und inakzeptabel“

Sauer ist Dortmund-Trainer Lucien Favre auf Sky-Experte Lothar Matthäus, der Aussagen des Schweizers als verkappten Rücktritt betrachtet hatte. Der Coach erklärte gegenüber der „Bild“: Mir fehlt das Verständnis für diese Interpretation. Ich habe das mit keiner Silbe gesagt und erst recht nicht gemeint.„ Favre betonte weiters: “Das ist wirklich unglaublich und für mich auch nicht akzeptabel. Ich bin glücklich in Dortmund, habe einen Vertrag bis 2021 und will unbedingt auch nächste Saison auf der Bank sitzen." Dennoch gibt es Gerüchte, dass Dortmund schon länger mit Ex-Bayern-Coach Niko Kovac in Kontakt stehen soll.